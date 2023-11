Risotto bianco e giallo

PROCEDIMENTO



Mettete 50 grammi di panna con 4 bustine di zafferano sul fuoco in un pentolino e fate ridurre del 50 % per ottenere una salsina gialla. In una padella senza olio e senza burro rendete croccante e cuocete 450 grammi di salsiccia fresca. Preparate un brodo vegetale e fate tostare 400 grammi di riso in padella.

Appena bollente sfumate con il vino bianco. Salate e allungate con il brodo vegetale. Arrivati al termine della cottura del riso aggiungete metà della salsiccia. Fuori fuoco mantecate aggiungendo burro e formaggio grattugiato. Impiattate il risotto aggiungendo la salsiccia rimasta e la salsina gialla.