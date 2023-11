Risotto patate ceci e zafferano

PROCEDIMENTO

Mettete a bagno per 12 ore 180 grammi di ceci secchi piccoli. Scolate i ceci e metteteli in pentola a pressione, in 30 minuti saranno pronti. Nel frattempo pelate una patata da 200 grammi e fatela a dadini piccoli. Per il risotto mettete la cipolla in padella ben tritata, fatela appassire e aggiungete del brodo vegetale. Tostate 320 grammi di riso e sfumate con il vino bianco. Asciugato il vino aggiungete i ceci le patate e salate.

Allungate con il brodo vegetale. Fate sciogliere 2 bustine di zafferano con del brodo. Al termine della cottura del riso aggiungete lo zafferano. Infine aggiungete dell'aceto, un pezzetto di burro e abbondante formaggio grattugiato. Terminate con qualche cecio cotto e prezzemolo a piacere.