Spaghetti sarde e finocchietto

PROCEDIMENTO

Tostate 20 grammi di pinoli e butatte in acqua bollente pr 10 minuti, 100 grammi di finocchietto selvatico tritato. Fate appassire la cipolla tritata in una padella con dell'olio extravergine di oliva e 200 grammi di sarde pulite. Aggiungete 20 grammi di uvetta (precedentemente ammollata nell'acqua).

Sciogliete una bustina di zafferano in un po' di acqua e aggiungetela alle sarde. Una volto cotto, aggiungete in padella anche il finocchietto. Quando l'acqua bolle, buttate la pasta e scolatela al dente e saltatela in padella con un goccio d'olio.