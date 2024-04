Mousse al limone

gelatina in fogli

PROCEDIMENTO

Create un composto spumoso sbattendo 3 uova con 100 grammi di zucchero. Aggiungete la scorza e il succo di 3 limoni e mescolate bene. Successivamente scaldate il composto a bagnomaria e continuate a girare delicatamente fino a quando non si sarà un addensato leggermente.

Aggiungete 10 grammi di gelatina di colla di pesce precedentemente ammollata in acqua fredda e fatela sciogliere.Montate 300 ml di panna fresca e incorporatela delicatamente al composto con i limoni. Versate la mousse nei bicchieri monoporzione e lasciate riposare in frigorifero per almeno 4 ore. Servite con una grattata di scorza di limone fresca.