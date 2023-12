Pasta ceci e rosmarino

PROCEDIMENTO



Tagliate a cimette 250 grammi di broccoli. Mettete a bagno per 12 ore 200 grammi di ceci cambiando almeno un paio di volte l'acqua. Cuocete poi in pentola a pressione con un rametto di rosmarino, saranno pronti in 30 minuti. Tenetene una parte in una ciotola e sgranateli grossolanamente con una forchetta. Gli altri frullateli con olio e acqua di cottura della pasta.

Lessate i broccoli nella stessa acqua dove poi aggiungerete la pasta. Unite in padella la crema di ceci, i ceci sminuzzati, il rosmarino tritato, unite la pasta scolata con i broccoli allungate con acqua della pasta e amalgamate bene il tutto. Aggiungete del rosmarino tritato e del pepe a piacere prima di servire.