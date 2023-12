Zeppole di San Giuseppe con crema pasticcera

PROCEDIMENTO

Sciogliete 55 grammi di burro in 240 grammi di acqua e aggiungete a pioggia 160 grammi di farina 00 setacciata. Mescolate bene con una spatola. Occorreranno circa cinque minuti per ottenere una crema consistente cotta che si stacca dalle pareti della pentola. Fate raffreddare l'impasto e, una volta tiepido, aggiungete un pizzico di sale e 4 uova. Mettete il tutto in una sac à poche.

Per la crema pasticcera scaldate 200 ml di latte con 50 ml di panna e la scorza di un limone grattugiato. Lavorate tre tuorli con 50 grammi di zucchero e 25 grammi di amido di mais. Lavorate bene con la frusta. Aggiungete il latte caldo mescolate e rimettete sul fuoco. Con una sac à poche e un beccuccio a stella date forma alle zeppole che andranno in forno a 205 gradi per 25 minuti. Ultimate con le amarene sciroppate e zucchero a velo.