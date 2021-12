PROCEDIMENTO

Tritate finemente il sedano, la carota e la cipolla. Fate rosolare il trito di verdure in una casseruola con un filo d’olio per un paio di minuti. Tagliate 300 g di polpa d’anatra a coltello in piccoli pezzi. Aggiungetela nella casseruola, facendola rosolare per un paio di minuti. Sfumate con 200 ml di vino bianco. Aggiungete 2 bacche di ginepro, 2 foglie di alloro e 15 g di concentrato di pomodoro.

Allungate con 450 ml di brodo vegetale e regolate di sale e pepe. Coprite con il coperchio e fate cuocere a fuoco lento per circa 60 minuti. Portate a ebollizione abbondante acqua salata e cuocete 280 g di pappardelle. Scolate le pappardelle e conditele con il ragù d’anatra.