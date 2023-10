Melanzane alla parmigiana golose

PROCEDIMENTO

Tagliate 2 melanzane a fette non troppo sottili. Potete friggerle o metterle in forno con abbondante olio e sale a 180 gradi per 15 / 20 minuti. Per il sugo in una padella mettete dell'olio Evo e rosolate 1 spicchio di aglio. Aggiungete 400 grammi di polpa di pomodoro. Salate e lasciate cuocere. Tagliate della mozzarella a fette, utilizzate quella che si usa per la pizza che rilascia meno acqua durante la cottura.

Aggiungete qualche foglia di basilico al sugo pronto. In una teglia stendete uno strato di pomodoro, uno di melanzane, un altro di pomodoro, uno di mozzarella con formaggio grattugiato e proseguite così. Nell'ultimo strato distribuite soltanto pomodoro, formaggio grattugiato e infornate a 180 gradi per circa 15 minuti.