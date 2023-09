Panna cotta allo zafferano

PROCEDIMENTO

Tagliuzzate grossolanamente 100 grammi di cioccolato fondente. Versate 500 ml di panna in una pentola, aggiungete 90 grammi di zucchero, unite 1 bustina di zafferano e 1 baccello di vaniglia. Fate sciogliere bene lo zucchero e portate ad ebollizione. Togliete i semi dal baccello di vaniglia e fate raffreddare. Aggiungete 3 albumi e frullate. Versate il composto in stampi monoporzione e mettete in una teglia.

Aggiungete acqua fino ad arrivare a 3/4 dell'altezza degli stampi e infornate a 160 gradi per 65 minuti. Lasciateli raffreddare in frigorifero per 2 ore. Per la salsa al cioccolato versate 70 grammi di latte in una pentola sul fuoco e aggiungete 30 grammi di burro. Appena sciolto il burro, unite il cioccolato e a fuoco spento lasciatelo fondere.