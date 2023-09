Parmigiana di pesce

PROCEDIMENTO

Affettate una melanzana lunga e friggetela in olio Evo ben caldo. Tagliate un pomodoro da insalata a dadini sgocciolandolo bene. Preparate due filetti di pesce per due persone. Passateli nella farina di semola e metteteli in padella con olio. Una volta cotte mettete le melanzane su carta assorbente.

Tagliate a fettine del formaggio, in questo caso di pecora a pasta semicotta. In teglia con carta forno adagiate il filetto di pesce, aggiungete il pomodoro, il formaggio, ricoprite con le melanzane e spolverate con formaggio grattugiato. Infornate a 180 gradi per 10 minuti.