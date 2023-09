Polpette di broccoli, miglio, chia e sesamo

PROCEDIMENTO

Pulite e sbollentate 300 grammi di broccoli. Metteteli poi in una padella con olio e uno spicchio d'aglio per insaporirli. Salate, saltate e fate raffreddare. Metteteli poi in una ciotola e schiacciateli con una forchetta. Aggiungete 80 grammi di miglio, un antico cereale privo di glutine.

Unite poi due superfood: 20 grammi di semi di sesamo e 20 grammi di semi di chia. Ultimate con 30 grammi di formaggio grattugiato, se utilizzate quello vegetale la ricetta sarà perfetta anche per i vegani. Infine versate il pangrattato per dare forma alle polpettine. Mettetele in una teglia su carta forno e fate cuocere a 180 gradi per 7 minuti.