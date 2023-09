Piadina express

PROCEDIMENTO

In una ciotola versate tutti gli ingredienti e impastate fino ad ottenere una massa morbida ed elastica. Dividete in palline da 100 grammi. Ungete con olio, coprite con la pellicola e fate riposare per 30/40 minuti. Stendete con un matterello l'impasto: dovrà essere piuttosto sottile per ottenere tondi da circa 26/28 cm di circonferenza.

Fate cuocere poi in una padella per circa 40/50 secondi per lato. Se durante la cottura si formano delle bolle sarà indice di qualità dell’impasto. Dividete la piadina in 4 senza tagliare e farcire ogni angolo con singoli ingredienti (mettete formaggio su tutta la superficie). Fate solo 1 taglio dal centro fino al bordo. Chiudete il tutto.