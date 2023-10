Gamberi rossi, crema di broccoli e patate dolci

PROCEDIMENTO



Cuocete le patate dolci in pentola a pressione, 15 minuti. Utilizzate lo stesso metodo di cottura anche per 350 grammi di broccoli che impiegheranno però 10 minuti per cuocersi. Nel frattempo preparate 4 gamberi crudi a persona. Conditeli con olio, sale e scorza di limone. Separate dalla cottura broccoli e patate dolci e lasciatele cuore ancora per 5 minuti.

Tenete qualche broccolo intero e il resto frullatelo con olio, sale e pepe. Schiacciate le patate dolci e mantecate con il burro. Rendete morbida la crema di broccolo, qualora non lo fosse, con l'acqua di cottura della verdura. Per l'impiattamento create una base con la crema di broccoli, disponete i gamberetti, le cimette dei broccoli, ciuffetti di spuma di patate dolci e una grattugiata di scorza di limone.