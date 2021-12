Crema di zucca con cavolo nero

PROCEDIMENTO

Tagliate il cavolo nero a tocchetti grossolani. In una casseruola aggiungete un filo d’olio, 1 spicchio d’aglio, del peperoncino e 200 g di cavolo nero. Fate stufare il cavolo nero per 10/15 minuti. In un’altra casseruola fate stufare 1 cipolla tagliata in maniera grossolana insieme a un filo d’olio. Aggiungete 100 g di patate tagliate a dadini, 300 g di zucca e 300 ml di brodo vegetale. Completate la cottura in modo tale che la zucca risulti morbida.

Nel frattempo frullate il cavolo nero con un mixer a immersione fino a ottenere una crema densa. Se la crema fosse eccessivamente liquida, potete utilizzare 5 g di amido di mais. Frullate anche la zucca, sempre con un mixer a immersione. Adagiate la crema di zucca in una fondina, aggiungete le quenelle di cavolo nero e completate con 10 g di semi di sesamo tostati.