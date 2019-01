Russia, gatto cade da un albero: l’incredibile salvataggio al volo

A Rostov Sul Don, nella Russia europea meridionale, un micio avrebbe potuto ferirsi seriamente cadendo da un albero se un gruppo di persone che in quel momento passava di lì non l'avesse soccorso. Usando un giaccone per attutire la caduta, l'hanno afferrato al volo nel momento in cui ha perso la presa dai rami. È noto che i gatti cadono "sempre in piedi" ma in questo caso c'era la possiblità che il micio si facesse davvero male. Fortunatamente, sebbene molto spaventato, ne è uscito illeso.