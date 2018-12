Cina, salva e si prende cura di una scimmietta appartenente a una specie protetta

Lo scorso settembre Gao, un imprenditore cinese, ha trovato una piccola scimmia ferita nella contea di Fugong e non ci ha pensato due volte: l'ha salvata, prendendosene poi cura finché l'animale non è arrivato ad affezionarsi a lui. Deciso però a ridare alla scimmietta la sua libertà, Gao l'ha portata in una sede della protezione animali dove ha scoperto la verità: per mesi si è preso cura di un esemplare di specie protetta e sotto particolare osservazione da parte del governo cinese, il macaco dell'Assam. Dopo alcune analisi è stato verificato che l'animale è in grado di procurari il cibo in autonomia, ma i veterinari lo terranno sotto osservazione ancora per diverso tempo prima di liberarlo in natura.