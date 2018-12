Roma, la storia dell’uomo che salva gli animali vivendo in mezzo a loro

“Non possiamo salvare tutti gli animali, ma dobbiamo salvare tutti quelli che riusciamo”: è così che commenta Massimo Manni, cresciuto mangiando e indossando animali. Lui stesso ammette: “Ho lavorato anche al circo, quindi nella mia vita ho venduto gli animali, poi ho capito che non c’era amore nei loro confronti”.



Massimo oggi vive insieme a circa 200 animali, tra mucche, capre, galline, cani e gatti nel Santuario Capra Libera Tutti a Nerola, Roma, dove ora vive tutto l’anno assistendoli 24 ore su 24: “Le spese di gestione per così tanti animali sono elevatissime – racconta a "Matrix" – Si arriva sugli 80 euro al giorno, fortunatamente mi aiutano le associazioni animaliste, qualche ex proprietario di alcuni di loro e qualche adozione a distanza”.