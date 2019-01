Russia, cavalli in cerca di coccole bloccano la strada

Una coppia di turisti, ospite di un resort turistico nella regione russa di Krasnodar, si è trovata di fronte a una scena bizzarra: due cavalli erano fermi in mezzo alla strada, i musi protesi verso una macchina sull'altra corsia per farsi accarezzare. Rallentato il veicolo, la donna alla guida ha allungato la mano attirando l'attenzione degli animali che non hanno esitato a voltarsi e spingere i musi oltre il finestrino per qualche coccola in più. Sembra che sia una loro abitudine quella di fermare chiunque visiti il resort e farsi viziare da un po' di carezze.