Sudafrica, leoni invadono la strada e bloccano il traffico

Rimanere bloccati nel traffico. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che a causare i rallentamenti sono stati quattro leoni, che si sono mossi all'unisono e hanno invaso la strada. La scena, diventata immediatamente virale in rete, è stata ripresa nel parco nazionale Kruger, in Sudafrica, in una zona particolarmente celebre per i safari. Già in passato diversi animali - tra cui anche elefanti e giraffe - erano stati visti attraversare la carreggiata, ma difficilmente si era verificato un ingorgo del genere. Per fortuna tutto è velocemente tornato alla normalità.