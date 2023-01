Qual è la razza di cane più intelligente al mondo? Ecco la classifica

Leggi Anche Parco d'Abruzzo, orsa aggredisce un 33enne che riesce a fuggire grazie al suo cane

La classifica - Aldilà del carattere dei nostri amici a quattro zampe, esistono infatti abilità e caratteristiche di origine genetica monitorate dai ricercatori. Sono maggiormente dotati d'intelligenza e prestazioni cognitive i Belgian malinois, pastore belga spesso scelto come cane poliziotto, che hanno ottenuto 35 punti su 39. Seguono nella classifica gli Australian kelpie, i Labrador retriever, i Border collie e i Golden retriever. Sesta posizione per gli Hovawart, seguiti dagli Spanish water, Shetland sheepdog, English cocker spaniel, Australian shepherd, Mixed breed, German shepherd e Finnish lapphund.

Curiosità - "La maggior parte delle razze aveva i propri punti di forza e di debolezza", ha spiegato la dottoressa Katriina Tiira facendo alcuni esempi. Il Labrador retriever sarebbe infatti molto bravo a leggere i gesti umani, ma non altrettanto capace di risolvere i problemi spaziali. Il cane da pastore delle Shetland avrebbe invece ottenuto punteggi abbastanza uniformi in quasi tutti i test. Il Belgian malinois, poi, si sarebbe guadagnato il titolo di campione d'intelligenza sbaragliando la concorrenza in molti dei compiti cognitivi assegnati, "ottenendo ottimi risultati nella maggior parte dei test" ha spiegato la ricercatrice.