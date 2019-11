La presenza di animali in ufficio allevia lo stress e aumenta la produttività

Gli animali domestici in ufficio danno la sensazione che il clima mentre si lavora sia più rilassato , lo hanno testato alcune società giapponesi . Anche se all'apparenza il posto di lavoro sembra un negozio per cani, in realtà con la presenza di "ospiti speciali" la produttività aumenta e anche i rapporti con i colleghi sembrano essere migliori .

Idea positiva sia per gli amici a quattro zampe sia per gli umani I proprietari sono più sereni e sicuri di poter controllare a vista i propri amici a quattro zampe. E cani e gatti poi sembrano andare anche loro molto d'accordo e gradire l'idea nonostante siano tutti insieme nella stessa stanza. Per i cagnolini sono stati inseriti nelle stanze anche dei tapis roulant per far sgranchire loro le gambe. L'esperimento quindi si può dire riuscito: un modo per non lasciarli da soli a casa e allo stesso tempo vivere una lavorativa più serena.

Nuova tendenza in Giappone E' una tendenza sempre più riuscita in Giappone quella di portare sul luogo di lavoro il proprio animale e risolve molti problemi pratici: il pensiero di doverli lasciare soli a casa e la consueta passeggiatina quando si rientra a casa dal lavoro. Tutti questi "inconvenienti", con il diffondersi di quest'abitudine, non ci saranno più.