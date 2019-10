Veterano in fin di vita incontra il suo cane in ospedale per dirgli addio

John Vincent è un marine che ha combattuto in Vietnam. A 69 anni però la sua vita è agli sgoccioli: gravemente malato è stato ricoverato in ospedale ad Albuquerque, in New Mexico, prima di essere trasferito in una vicina struttura ospedaliera della Virginia per gli ultimi giorni che gli restano da vivere. Ad Albuquerque Vincent non ha famiglia, ma in compenso ha Patch: il suo Yorkshire Terrier di 6 anni al quale è legato profondamente. Per questo ha espresso un ultimo desiderio: poterlo incontrare per dirgli addio. E così è stato.