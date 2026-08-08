Il passaggio successivo è quasi inevitabile: dopo aver conquistato le case, il gatto entra nei palazzi. Abraham Lincoln era noto per il suo amore per i felini. Alla Casa Bianca arrivarono Tabby e Dixie, regalati al presidente dal segretario di Stato William Seward. Secondo un celebre aneddoto, durante una cena ufficiale Lincoln avrebbe persino nutrito Tabby utilizzando una forchetta d'oro. La storia potrebbe essere diventata leggendaria, ma rende bene la fama del presidente come autentico amante dei gatti. Quando alla moglie Mary Todd Lincoln fu chiesto quale fosse l'hobby del marito, la risposta sarebbe stata semplicemente: i gatti. Anche Winston Churchill ebbe un rapporto speciale con un felino. Il suo gatto rosso Jock viveva nella residenza di Chartwell, nel Kent. La tradizione è proseguita e ancora oggi nella casa vive un gatto della stessa linea, Jock VII. E anche a Downing Street il gatto Larry è da tempo protagonista: negli ultimi anni i primi ministri si sono cambiati abbastanza velocemente, ma lui è rimasto sempre lì al suo posto.