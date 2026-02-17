Gatto nero nello studio del Tg5: fuoriprogramma durante l'edizione delle ore 13 del 16 febbraio

Piccolo fuoriprogramma durante l'edizione del Tg5 in onda lunedì 16 febbraio alle ore 13. Il consueto appuntamento giornalistico si è concluso con l'arrivo in studio di un gatto nero, che ha sorpreso la conduttrice Domitilla Savignoni. Quest'ultima si è congedata dai telespettatori, salvo poi notare la presenza del felino - inquadrato solo per qualche istante - a pochi passi da lei. La stessa conduttrice, successivamente su X, è intervenuta per una simpatica precisazione: "Nerina ha seguito buona tutto il tg, poi giustamente quando ha sentito la sigla si è diretta all'uscita".