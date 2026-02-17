Gatto nero nello studio del Tg5: fuoriprogramma durante l'edizione delle ore 13 del 16 febbraio
L'irruzione durante l'appuntamento quotidiano condotto dalla giornalista Domitilla Savignoni
© Da video
Piccolo fuoriprogramma durante l'edizione del Tg5 in onda lunedì 16 febbraio alle ore 13. Il consueto appuntamento giornalistico si è concluso con l'arrivo in studio di un gatto nero, che ha sorpreso la conduttrice Domitilla Savignoni. Quest'ultima si è congedata dai telespettatori, salvo poi notare la presenza del felino - inquadrato solo per qualche istante - a pochi passi da lei. La stessa conduttrice, successivamente su X, è intervenuta per una simpatica precisazione: "Nerina ha seguito buona tutto il tg, poi giustamente quando ha sentito la sigla si è diretta all'uscita".
Il precedente
Non è la prima volta che si assiste a un simile episodio. Nel marzo 2025, un altro gatto aveva "invaso" lo studio di "Diario del giorno".
"C'è un carinissimo gatto che sta passando qui", aveva detto in quell'occasione la giornalista Sabrina Scampini, pizzicata anche dai fuorionda mostrati in seguito da "Striscia la Notizia".