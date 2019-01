Cane mutilato da un petardo: Peppino è stato operato e adesso sta bene

“Missione compita!”, si legge nel post pubblicato su Facebook dall’associazione protezione animali Campobasso ( Apac ). Peppino, il cane mutilato da un petardo nel naso è stato sottoposto a un intervento chirurgico che gli ha salvato la vita. Adesso dovrà stare per alcuni giorni sotto osservazione per permettergli di riprendersi al meglio.

Il cane era stato trovato il 20 dicembre da una volontaria dell’Apac. Aveva un grave trauma al muso: il suo palato era fratturato e non c’erano più filtri nasali per prevenire infezioni. Dopo la condivisione della storia di Peppino sui social, è iniziata una gara di solidarietà per raccogliere i fondi necessari ad operarlo. Dopo aver ricevuto numerose donazioni, che hanno superato i duemila euro, l’associazione è riuscita a farlo sottoporre al delicato intervento e adesso, annuncia sui social, che “il cane con il muso più bello del mondo” sta bene. Peppino potrà riacquistare le normali funzioni e dopo sarà possibile avviare l’iter per l’adozione. Sui futuri padroni del cane, assicurano dall'Apac, ci sarà grande attenzione nella scelta: "I parametri saranno molto stretti, perché cercheremo delle persone che si rendano conto di quello che ha passato Peppe. La priorità è farlo rimettere per bene".