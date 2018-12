Campobasso: è tornato a correre e giocare dopo una delicata operazione chirurgica che gli ha restituito l'allegria. Così è rinato Socrate , il cane che, dopo una vita di sofferenze e maltrattamenti, dopo essere passato da padroni violenti a tristissimi soggiorni in canile, grazie anche all'appello di Tgcom24 è tornato finalmente in perfetta salute.

Aveva infatti perso una gamba ed era scattata la caccia a una protesi per lui, durante il ricovero in clinica. A farsi avanti è stata Itop Spa Officine ortopediche, intervenuta per regalare una zampa nuova a Socrate. La protesi gli è stata applicata e gli operatori lo hanno seguito da vicino perché la riabilitazione procedesse nel migliore dei modi.



Adesso il cagnolino è tornato a muoversi in autonomia, può camminare su quattro zampe e soprattutto correre. E ha anche trovato casa. Stefano, il volontario che lo ha accudito e affiancato per tutto il periodo di riabilitazione, si è talmente affezionato a Socrate che ha deciso di adottarlo. E di regalargli finalmente una casa sicura e un ambiente confortevole in cui vivere.