Usa, cane poliziotto ucciso alla vigilia di Natale: il video della disperazione degli agenti diventa virale

Per gli agenti del distretto di polizia di Palm Beach, in Florida (Usa), K9 Cigo non era solo un cane, ma era un "collega" e un "eroe". Lo hanno descritto così i poliziotti stessi nel post condiviso sulla pagina Facebook del distretto per ricordare il loro amico a quattro zampe. Cigo è morto la sera della vigilia di Natale in servizio : uno dei due malviventi che stava inseguendo gli ha sparato. Gli agenti hanno abbracciato uno a uno il collega che faceva coppia con Cigo. Il video dell'addio commosso è diventato virale.

La sera del 24 dicembre la squadra, di cui faceva parte anche Cigo, era entrata in azione al Wellington Green Mall per fermare due uomini sospettati di tentato omicidio. I poliziotti avevano circondato il parcheggio quando il cane ha iniziato a inseguire uno dei due malviventi che gli ha sparato più colpi uccidendolo. Gli agenti sono riusciti a fermare l'assassino di Cigo, ma per il cane poliziotto non ci è stato nulla da fare.



"Lui è K9 Cigo, ha perso la sua vita la scorsa notte mentre stava proteggendo quella degli altri. Siamo in lutto per la perdita di questo eroe e siamo grati per il suo servizio e il suo sacrificio. Riposa in pace", hanno scritto gli agenti sulla pagina Facebook del distretto di Palm Beach condividendo insieme al post una foto di Cigo.