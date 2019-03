Africa, il cucciolo di scimpanzé salvato dai bracconieri dorme in braccio al pilota

Un cucciolo di scimpanzé salvato dai bracconieri grazie all'intervento dei ranger nel Parco Nazionale Virunga, Repubblica Democratica del Congo, è stato portato nella sua nuova casa grazie ai responsansibili del rifugio Lwiro Primates.



Durante il viaggio in elicottero sembra essere particolarmente affezionato al pilota Anthony Caere, da cui prende anche il nome: all'animale infatti viene dato il nome di Tony e nel video condiviso proprio da Lwiro Primates su Facebook si vede anzitutto il cucciolo mentre viene nutrito con una banana e poi il momento in cui si addormenta in braccio ad Anthony, stringendogli un dito quasi a cercare conforto.



Arrivato al rifugio, Tony aveva l'influenza e pesava soltanto tre chilogrammi ma le cure stanno procedendo bene e la sua salita è in rapida ripresa.