Usa, due cuccioli d’orso salvati dalla tana allagata bevono latte dal biberon

Gli agenti della contea di Ashland, in Wisconsin, hanno salvato due cuccioli d'orso da un canale sotterraneo scelto come rifugio per l'inverno e in seguito allagatosi. La madre ha abbandonato i piccoli senza più fare ritorno, così sono stati portati in un rifugio per animali che si prenderà per il momento cura di loro pensando nel frattempo se e come inserirli di nuovo in natura - per certo limiteranno i contatti umani. Nel frattempo i cuccioli vengono trattati con ogni riguardo e il filmato postato su Facebook li mostra nutrirsi di latte grazie a un biberon.