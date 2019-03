Usa, operatore salva gatto bloccato su un palo ma viene punito dal datore di lavoro

Ha salvato un gatto rimasto bloccato 12 ore su un palo del telefono e adesso è accusato di aver violato il "protocollo di sicurezza". E' successo nella zona di Port Richmond, a Philadelphia, dove Maurice German, operatore di Verizon la società statunitense che si occupa di telecomunicazioni, è intervenuto per salvare la vita a una gatta. Più volte la padrona del felino, di nome Principessa Momma, ha chiesto aiuto per il suo animale, ma nessuno è intervenuto. Lo ha fatto Maurice che, insieme alla collaborazione del suo team, ha riportato giù la gatta nera beccandosi, però, un richiamo dal suo datore di lavoro. Il dipendente della compagnia è accusato di non aver rispettato le norme di sicurezza sul lavoro.



Non si è fatta attendere la risposta della "mamma" di Principessa Momma che ha detto: "Maurice è stato richiamato per aver salvato un animale. Sosteniamolo per la sua buona azione, mentre il suo datore di lavoro lo punisce".