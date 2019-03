Camerun, gorilla mette alla prova il suo equilibrio su una corda tesa

Batek è uno dei tanti ospiti del Limbe Wildlife Centre, una struttura camerunense che si occupa di salvare e riabilitare animali rimasti vittima dei commerci illegali nel Paese. È un esemplare maschio di gorilla, chiamato "silverback" per il colore argenteo della pelliccia sulla schiena, ed è stato filmato mentre dava prova di ottime capacità ginniche su una corda tesa: in quanto primate verrebbe naturale pensare che non sia un'impresa difficile ma i gorilla maschi adulti sono più grossi, pesanti e meno agili delle femmine, caratteristiche che lo penalizzano molto nella mobilità. Batek invece non sembra per ora risentirne e nel video lo si vede affrontare la "prova" senza problemi, raggiungendo poi la comodità di un albero.