A Torino arrivano i medici a quattro zampe: 14 cani per la pet therapy dei malati oncologici

Un amico a quattro zampe per i malati di tumore al polmone di Torino. Grazie al progetto di pet therapy “Impera” promossa da WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe – Donne Contro il Tumore del Polmone in Europa) in collaborazione con Te.C.A. (Centro Studi Terapie Con Animali), dal 25 marzo 14 cani addestrati terranno compagnia a una ventina di pazienti oncologici e li accompagneranno nelle passeggiate di un ora nel Parco del Valentino.