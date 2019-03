Sudafrica, squalo "dà un bacio" a uno scienziato marino

Il sub Kevin Schmid stava conducendo una spedizione a largo della costa di Cape Town, quando improvvisamente si è trovato faccia a faccia con uno squalo blu: la creatura si è avvicinata allo scienziato e gli ha moridicchiato la maschera. Il gesto, per niente aggressivo, potrebbe sembrare addirittura una sorta di bacio. Lo squalo poi è andato via lasciando indietro l'incredulo il sub che, dopo qualche secondo di smarrimento, ha ripreso la sua spedizione.