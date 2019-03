Mucca in volo... dal burrone alla salvezza

Era precipitata in un burrone ed era scomparsa nella fitta vegetazione. Solo con un recupero spettacolare poteva essere messa in salvo. Protagonista di un salvataggio da film una mucca di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria). Grazie all'intervento di un elicottero, i vigili del fuoco sono riusciti a trovarla, raggiungerla, imbracarla e portarla in salvo su un verde prato. Il suo "volo" in un video.