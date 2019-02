Usa, anatra disabile muove i suoi primi passi

Merlin è un'anatra nata con un difetto alla zampa sinistra che avrebbe potuto impedirgli di camminare per sempre. Fortunatamente è stata adottata da un rifugio per animali nel New Jersey, che ha poi provveduto a contattare un'azienda che si occupa di realizzare prodotti per agevolare la mobilità di cani e gatti con problemi motori. Gli ingegneri hanno dovuto apportare delle modifiche in modo da adattare la sedia a rotelle alla fisionomia di Merlin ma alla fine sono riusciti a trovare il giusto compromesso e l'animale ha cominciato a muovere i suoi primi passi.