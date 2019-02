Harpurr, un gattino paralizzato e malnutrito viene adottato da un Husky

Quando una famiglia dell’Alaska ha trovato Harpurr, un gattino di 3 settimane, il cucciolo non riusciva a muoversi né a nutrirsi. Molte persone si sono attivate per aiutarlo, ma la sua vita è cambiata solo quando Cinder, un Husky, si è preso cura di lui, diventando la sua nuova mamma. Ora i due animali sono inseparabili, giocano insieme e non perdono occasione per coccolarsi a vicenda.