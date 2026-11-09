Il Centro meteorologico europeo annuncia una stagione che ricalca la tendenza del riscaldamento globale, ma potrebbe anche riservare singoli, violentissimi eventi di gelo tardivo. L'inizio dell'inverno sarà mite e la neve, scarsa, è prevista solo sopra i 1800-2000 metri, sul Monte Bianco in Val d'Aosta, sui Pirenei, sulle Alpi francesi e dell’Europa dell'est e sui Balcani.