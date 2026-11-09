Neve prevista solo sopra i 1800 metri

Super El Niño e clima che cambia: inverno più caldo, neve sempre più rara in Europa

A febbraio le previsioni non escludono un picco di freddo, con l'arrivo dell'aria siberiana e nevicate anche a quote più"basse

di Elisabetta Biraghi
09 Nov 2026 - 12:57
01:17 
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Il prossimo inverno in Europa si preannuncia dominato da un super El Niño che tenderà a far aumentare le temperature di mezzo grado, uno e mezzo in più rispetto agli inverni precedenti, confinando la neve ad altitudini sempre più elevate.

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Una tendenza che non cessa a smettere

  Il Centro meteorologico europeo annuncia una stagione che ricalca la tendenza del riscaldamento globale, ma potrebbe anche riservare singoli, violentissimi eventi di gelo tardivo. L'inizio dell'inverno sarà mite e la neve, scarsa, è prevista solo sopra i 1800-2000 metri, sul Monte Bianco in Val d'Aosta, sui Pirenei, sulle Alpi francesi e dell’Europa dell'est e sui Balcani.

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A preoccupare anche l'ultimo rapporto dell'organizzazione meteorologica mondiale delle nazioni unite sui gas serra con la conferma che la concentrazione di anidride carbonica, metano e protossido di azoto nell'ambiente, dopo aver raggiunto il record assoluto nel 2025, è salita ancora nei rilevamenti del 2026.

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Questo accumulo senza precedenti sta sovraccaricando l'aria che respiriamo  e gli oceani, legando indissolubilmente il pianeta a un aumento delle temperature a lungo termine e a eventi meteo estremi per i secoli a venire.

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