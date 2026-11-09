Super El Niño e clima che cambia: inverno più caldo, neve sempre più rara in Europa
A febbraio le previsioni non escludono un picco di freddo, con l'arrivo dell'aria siberiana e nevicate anche a quote più"bassedi Elisabetta Biraghi
Il prossimo inverno in Europa si preannuncia dominato da un super El Niño che tenderà a far aumentare le temperature di mezzo grado, uno e mezzo in più rispetto agli inverni precedenti, confinando la neve ad altitudini sempre più elevate.
Una tendenza che non cessa a smettere
Il Centro meteorologico europeo annuncia una stagione che ricalca la tendenza del riscaldamento globale, ma potrebbe anche riservare singoli, violentissimi eventi di gelo tardivo. L'inizio dell'inverno sarà mite e la neve, scarsa, è prevista solo sopra i 1800-2000 metri, sul Monte Bianco in Val d'Aosta, sui Pirenei, sulle Alpi francesi e dell’Europa dell'est e sui Balcani.
A preoccupare anche l'ultimo rapporto dell'organizzazione meteorologica mondiale delle nazioni unite sui gas serra con la conferma che la concentrazione di anidride carbonica, metano e protossido di azoto nell'ambiente, dopo aver raggiunto il record assoluto nel 2025, è salita ancora nei rilevamenti del 2026.
Questo accumulo senza precedenti sta sovraccaricando l'aria che respiriamo e gli oceani, legando indissolubilmente il pianeta a un aumento delle temperature a lungo termine e a eventi meteo estremi per i secoli a venire.