Copernicus, ottobre 2026 è stato il più caldo mai registrato

L'ottobre del 2026 è stato, a livello globale, l'ottobre più caldo mai registrato, con una temperatura media di 1,75 gradi centigradi superiore al livello preindustriale (1850-1900). I dati allarmanti arrivano da Copernicus, il servizio meteo dell'Unione europea, secondo il quale ottobre è stato il terzo mese consecutivo a superare la soglia di 1,5 gradi. Un trend che segue i numeri dell'estate 2026, riconosciuta come la più calda di sempre.
È praticamente certo che la temperatura media globale del 2026 sforerà il limite dell'incremento di 1,5 gradi posto dall'Accordo di Parigi sul clima. Con un intervallo previsto compreso tra 1,56 gradi e 1,61, il 2026 diventerebbe il secondo anno solare, dopo il 2024, a superare la soglia di 1,5 gradi.
Il riscaldamento del pianeta ha influenzato in particolare la temperatura della superficie del mare, che si è mantenuta su livelli eccezionalmente elevati. Per l'Europa è stato il secondo ottobre più caldo mai registrato. A differenza di quanto accaduto a settembre e durante gran parte dell'estate, le temperature hanno fatto registrare gli scostamenti più significativi rispetto alla media nell'Europa orientale e in Scandinavia, mentre in gran parte dell'Europa occidentale e centrale le anomalie termiche sono risultate più contenute. A causa delle anomalie del meteo forti precipitazioni e inondazioni hanno colpito diversi Paesi, tra cui il Regno Unito, l'Irlanda, la Spagna, la Grecia e la Turchia.