Copernicus, ottobre 2026 è stato il più caldo mai registrato

Il riscaldamento del pianeta ha influenzato in particolare la temperatura della superficie del mare, che si è mantenuta su livelli eccezionalmente elevati. Per l'Europa è stato il secondo ottobre più caldo mai registrato. A differenza di quanto accaduto a settembre e durante gran parte dell'estate, le temperature hanno fatto registrare gli scostamenti più significativi rispetto alla media nell'Europa orientale e in Scandinavia, mentre in gran parte dell'Europa occidentale e centrale le anomalie termiche sono risultate più contenute. A causa delle anomalie del meteo forti precipitazioni e inondazioni hanno colpito diversi Paesi, tra cui il Regno Unito, l'Irlanda, la Spagna, la Grecia e la Turchia.