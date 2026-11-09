Pianista di nave da crociera salvato in mare dopo nove ore in acqua: "Vivo grazie a El Nino"

Salvato dal... cambiamento climatico. Ha dell'incredibile la disavventura, fortunatamente conclusasi con il lieto fine, di un pianista 37enne ritrovato in mezzo all'Oceano Indiano dopo essere caduto da una nave da crociera: il musicista è sopravvissuto per oltre nove ore in acqua grazie alle correnti calde provocate dal fenomeno "El Nino".
Trovato da due pescatori
Secondo quanto riportato dai media statunitensi, l'uomo è stato individuato venerdì da due uomini impegnati in una battuta di pesca al marlin nei pressi dell'isola di Catalina, a oltre 30 kilometri dalla costa della California, negli Stati Uniti. Le autorità ritengono che il 37enne possa essere rimasto nell'Oceano Pacifico per oltre nove ore dopo essere finito fuoribordo. Dopo averlo tirato fuori dall'acqua, i due pescatori hanno lanciato una richiesta di soccorso marittimo e un gruppo di bagnini di Newport Beach è intervenuto per prestare aiuto.
Vivo grazie al El Nino
Il pianista è stato ricoverato in ospedale in seguito alla disavventura. Secondo la Guardia costiera statunitense - che sta indagando sull'accaduto e sulle dinamiche della caduta in mare - non sarebbe in pericolo di vita. A spiegare il fatto che abbia resistito così tante ore in mare, secondo uno dei soccorritori, sarebbe il clima eccezionalmente caldo che sta segnando anche questi mesi autunnali. "Ci troviamo in un anno caratterizzato da un eccezionale fenomeno 'super El Niño'. Quest'uomo è rimasto in mare probabilmente per 10 ore, ma la temperatura dell'acqua era di circa 24 gradi", ha dichiarato alla Cbs Sean Norton, uno dei due pescatori. "In un'annata diversa, non ce l'avrebbe mai fatta".
Indagini in corso
Come detto, sono in corso una serie di indagini per chiarire le dinamiche dela vicenda. La società armatrice della nave da crociera ha affermato di stare "fornendo supporto e assistenza al nostro membro dell'equipaggio in questo momento difficile. Nel rispetto della privacy del nostro dipendente, non rilasceremo ulteriori dettagli".