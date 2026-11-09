Pianista di nave da crociera salvato in mare dopo nove ore in acqua: "Vivo grazie a El Nino"

Il pianista è stato ricoverato in ospedale in seguito alla disavventura. Secondo la Guardia costiera statunitense - che sta indagando sull'accaduto e sulle dinamiche della caduta in mare - non sarebbe in pericolo di vita. A spiegare il fatto che abbia resistito così tante ore in mare, secondo uno dei soccorritori, sarebbe il clima eccezionalmente caldo che sta segnando anche questi mesi autunnali. "Ci troviamo in un anno caratterizzato da un eccezionale fenomeno 'super El Niño'. Quest'uomo è rimasto in mare probabilmente per 10 ore, ma la temperatura dell'acqua era di circa 24 gradi", ha dichiarato alla Cbs Sean Norton, uno dei due pescatori. "In un'annata diversa, non ce l'avrebbe mai fatta".