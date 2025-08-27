Logo Tgcom24
Melania Trump su "Vanity Fair": è polemica

E' bastato l'annuncio del neo direttore del settimanale

di Marta Vittadini
27 Ago 2025 - 13:47
01:35 

Metti Melania Trump in copertina, ed è subito polemica. E' bastato l'annuncio del neo direttore del settimanale Vanity Fair America di voler dedicare la cover story alla first lady per scatenare una bagarre. In redazione e non solo. "Non normalizzeremo quel despota e sua moglie", avrebbero affermato i dipendenti della rivista, minacciando boicottaggi in massa. Eppure molte volte inquiline della Casa bianca sono finite in prima pagina: da Michelle Obama a Jill Biden.

