DACIA DUSTER 4x4: versatilità e spirito outdoor

Duster, in quindici anni di “carriera” è stato venduto in oltre 2 milioni e 200 mila unità: la chiave del suo successo sta nel prezzo e nella capacità di rispondere a tutte le esigenze. Un suv versatile, pragmatico, ideale per la vita di tutti i giorni, ottimo compagno di viaggio nei tragitti più lunghi e capace di districarsi al meglio anche in fuoristrada.