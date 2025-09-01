DACIA DUSTER 4x4: versatilità e spirito outdoor

© Dacia
My Dacia Road fa tappa in Val di Non: avventura e off road fra le Alpi del Trentino Alto Adige
Dal 2022 “My Dacia Road” porta appassionati e non alla scoperta delle meraviglie del Belpaese, a bordo di Duster. Un’iniziativa aperta a tutti: basta registrarsi al sito dedicato. Grazie a un’estrazione, sette possessori di Duster e sette non possessori si giocano la possibilità di partecipare a un weekend esclusivo.
La seconda tappa dell’edizione 2025 di “My Dacia Road” ha fatto sosta, a luglio, nella ridente Val di Non, in Trentino Alto Adige. L’occasione ideale per testare al meglio, sui percorsi off-road, la versione 4x4 di Dacia Duster, il cui spirito outdoor si sposa alla perfezione con il territorio circostante.
Duster, in quindici anni di “carriera” è stato venduto in oltre 2 milioni e 200 mila unità: la chiave del suo successo sta nel prezzo e nella capacità di rispondere a tutte le esigenze. Un suv versatile, pragmatico, ideale per la vita di tutti i giorni, ottimo compagno di viaggio nei tragitti più lunghi e capace di districarsi al meglio anche in fuoristrada.
La versione 4x4, protagonista del nostro test drive, ha alcuni dettagli ad hoc: piastra protettiva nel sotto scocca, paraurti anti graffio, barre sul tetto e badge-adesivo dedicato “4x4” sul posteriore. All’interno, sulla plancia, c’è la il comando per selezionare le varie modalità di guida in off-road (neve, fango e sabbia) e la funzione “lock” che blocca al 50-50 la coppia sui due assali.
Un weekend all’insegna dell’avventura: tanti i chilometri percorsi a piedi, fra i sentieri della Val di Non, ma soprattutto al volante. Sotto il cofano di Dacia Duster 4x4 c’è il motore tre cilindri 1.200 da 130 CV con sistema ibrido a 48 V abbinato al cambio manuale a sei marce.
Questa terza generazione di Duster rimane fedele al proprio DNA, aumentando sensibilmente la qualità. Nell’abitacolo spicca il sistema di infotainment da 10 pollici, con comandi fisici per il climatizzatore. Pratico, funzionale tutto è pensato per facilitare la vita a bordo.
La tappa trentina è stata un’ulteriore testimonianza della versatilità di Dacia Duster, ma l’avventura non è ancora finita. Appuntamento con il gran finale, fra i sassi di Matera, dal 17 al 19 ottobre prossimi. Iscrizioni aperte!
