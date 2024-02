Non solo Valencia: da Londra a Milano, gli edifici in fiamme

di Gabriella Giovanetti

Nel palazzone di edilizia popolare a North Kensington si salvarono in 273, molti abitavano nei piani bassi, risparmiati dal rogo. "Per sempre nei nostri cuori", si leggeva su un cartellone a coprire, in parte, il disastro. A scatenare l'inferno, un cortocircuito provocato da un frigorifero difettoso, in un appartamento al quarto piano. Le fiamme si propagarono velocemente ai pannelli infiammabili a basso costo della facciata, le norme anti-incendio ignorate dai gestori privati dell’ex edificio pubblico, costruito nel 1974