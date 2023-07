Pane e pasta verso nuovi rincari: aumenti anche del 10%

di Giuliana Grimaldi

Aumenti che arriveranno nonostante l'Italia non sia così dipendente dall'Ucraina: soltanto il 6,3% delle loro esportazioni è destinato al nostro Paese. A causa però della siccità che sta interessando i nostri campi, nel primo quadrimestre di quest'anno abbiamo dovuto aumentare del 430% l'import di grano ucraino e del 71% gli acquisti di mais rispetto allo stesso periodo 2022.

Le organizzazioni agricole europee si aspettano per il prossimo raccolto una "forte riduzione della produzione dei cereali". Questo "non solo in Spagna, Portogallo o Italia (fino a -60% rispetto al 2022), ma in tutta l'Ue". Sono le stime realizzate da Copa e Cogeca secondo cui "nel giro di due mesi, le previsioni inizialmente positive sono state ribaltate dalle cattive condizioni meteo in tutta Europa". Per i cereali "la situazione è estremamente preoccupante con una produzione attesa di 256 milioni di tonnellate, "forse il peggior raccolto dal 2007 e il 10% al di sotto della media degli ultimi 5 anni".