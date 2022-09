di Claudio Giambene

Dopo le perplessità iniziali del territorio, oggi rappresenta una realtà che dà occupazione e genera un indotto fondamentale per il Veneto. Ogni settimana qui arrivano due navi cariche di gas liquido da riportare allo stato gassoso per scaldare l’Italia, un ciclo produttivo continuo che occupa centinaia di lavoratori. Tanto che oggi, dopo la decisione del governo di far rientrare l'impianto nell'amministrazione del comune confinante di Porto Tolle, tra i due Paesi è scattata la competizione sulla proprietà del rigassificatore.