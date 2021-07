Amatrice, il vicesindaco a Tgcom24: "Ricostruzione si concluda"

"Quello che c'era prima non lo ricostruiremo - continua Bufacchi a Tgcom24, - per via delle norme antisismiche e dei vincoli, ma realizzeremo case migliori e più accessibili. E mi aspetto che, prima che passino 10 anni dal terremoto, il centro storico di Amatrice e le sue frazioni si ripopolino".

"L'obiettivo - conclude Bufacchi - è ripopolare la montagna anche grazie allo smartworking e Amatrice deve essere il punto di partenza. E' una chance e un obiettivo insieme. Per questo arriveranno aiuti dal Comune per chi vuole tornare".