Gratta e vinci, la telefonata del tabaccaio: "Il tagliando è mio, ho chiesto di riscuoterlo"

di Carmelo Martino

Alla testata locale, Scutellaro aveva raccontato una storia alquanto zoppicante. "Volevo fuggire all'estero perché non mi sento sicuro a Napoli. Io non sono il tabaccaio, ma l'ex-marito della titolare". L'uomo stava per imbarcarsi su un volo per Tenerife ma appena ha mostrato i documenti gli è stato impedito. "Il biglietto l'ho fatto comprare io da un mio conoscente il giorno prima, - ha aggiunto - alla signora avevo chiesto soltanto di andare a riscuotere la vincita che credevo ammontasse soltanto a 500 euro".

L'uomo ha anche negato di fare il tabaccaio: "Io non ci entro in quella tabaccheria, perché non sono più in buoni rapporti". "Dopo aver grattato - aveva detto - mi ero accorto di una vincita, ma credevo ammontasse solo a 500 euro. Ho chiesto un piacere alla signora, se potesse ritirarla al posto mio".

Quando però la donna, così come ricostruisce Scutellaro, ha tardato a uscire dalla rivendita con il denaro, lui si sarebbe avvicinato all'entrata col motorino: "Le ho chiesto cosa fosse successo e lei mi ha detto che bisognava andare in banca per ritirare la vincita. Mi sono fatto consegnare il tagliando e sono andato via. Questo è stato tutto registrato dalle telecamere".