Caldo record in Canada: oltre 200 morti

di Giacomo Mazzucchelli

La scorsa settimana temperature simili erano state registrate persino nella Russia artica. Ufficialmente il motivo di questa anomale ondata di calore è un potentissimo anticiclone, alimentato da aria bollente sub tropicale. Ma a preoccupare gli esperti è il fenomeno nel suo complesso.

La temperatura media a Vancouver in questo periodo dell'anno è di 24 gradi e non era mai successo che le ondate di caldo torrido durassero così a lungo. I tecnici parlano di una “cupola termica” di alta pressione. Fenomeno che vedremo sempre più spesso e a cui la popolazione mondiale non e ancora abituata. Tutti i parametri della climatologia passata sarebbero oramai superati. il tutto dovuto a una situazione di cambiamento climatico ormai evidente e inevitabile