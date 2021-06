Audi Q5, molto più di un Suv. E parcheggia anche da sola

Cambio generazionale - Il design di Audi Q5 si contraddistingue per elementi sportivi e per un evidente carisma, che piace specialmente ai più giovani. L'imponente griglia "Singleframe" ottagonale non passa inosservata, e il fascino del nuovo frontale è innegabile. Insomma, la Q5 avvince e convince, soprattutto nella versione Sportback, quella coupé, per intenderci, con la coda mozzata e un occhio rivolto al futuro. Noi abbiamo provato la 40 TDI quattro S tronic, 204cv nell'allestimento business, con il Gps di serie, il cruise control adattivo e park-assist. Optional utilissimi che trasformano la consolle in un cockpit: tutto chiaro e tutto sotto controllo, in ogni situazione.