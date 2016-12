Tutti gli eventi di San Silvestro nelle maggiori piazze italiane

06:00 - Come si festeggia il passaggio al nuovo anno? Per milioni di Italiani, anche per quest'anno la grande festa sarà in piazza, al centro della propria città, in mezzo a concittadini o turisti, per vivere un momento di condivisione illuminato dai fuochi artificiali o da un concerto più o meno in grande, sponsorizzato dal comune. Salutare il Capodanno in piazza potrà anche lasciare qualche dubbio e i piedi infreddoliti, ma di certo scalda il cuore. E poi è gratis. Di seguito vi accompagniamo in un viaggio lungo la nostra penisola per conoscere le iniziative delle città italiane per celebrare il Capodanno in piazza.

A Milano preparatevi a festeggiare il 2015 con Roy Paci e i suoi Aretuska Allstars, Angelique Kidjo e con il dj set a cura di Elita Sound System. Il concerto in piazza Duomo inizierà alle 20.45 e finirà poco dopo la mezzanotte. Come da tradizione, lo spettacolo sarà completamente gratuito. Torino, invece, regala ai suoi cittadini un evento elegante e ricercato: in piazza San Carlo la mezzanotte sarà salutata da Paolo Belli insieme alla sua band, anticipato dalla Gatsby Orchestra prima, che propone musica dai ritmi americani anni ’30, e dalla GianPaolo Petrini Big Band poi per perdersi nelle sonorità anni ’50. A Como non sono attesi cantanti famosi, ma non mancherà un palco con dj e un piacevole spettacolo di fuochi riflesso sul lago, ai Giardini a Lago accanto al Tempio Voltiano. A Savona, nella Darsena, in Piazzetta d’Alaggio,la protagonista è Irene Grandi che terrà un concerto nel bel mezzo di un intenso intrattenimento musicale illuminato dal bagliore dei fuochi d'artificio.



Ci spostiamo a SanRemo, la città dei fiori, che inaugura un nuovo spazio per eventi con un ospite d'eccezione: il concerto di mezzanotte, anch'esso accompagnato da fuochi, vedrà Ron fare gli onori di casa nella capitale della musica italiana, che fra le altre cose gli ha regalato il momento più alto della propria carriera nel 1996. Arriviamo a Venezia: ufficialmente non è previsto alcun concerto, a seguito degli atti vandalici registrati lo scorso anno durante l’evento LOVE. Ci sarà però ugualmente uno spettacolo di fuochi, osservabile da Piazza San Marco. Al Teatro Geox di Padova arriva invece Massimo Ranieri: il cantautore porta sul palco il suo amato e classico repertorio più alcune cover (l'evento è a pagamento).



A Roma il 2015 sarà celebrato nella storica arena del Circo Massimo con un grande concerto: si comincia alle 21:30 con gli Spiritual Front, seguiti da Alessandro Mannarino aspettando la mezzanotte; una volta entrati nell'anno nuovo saranno i Subsonica a scaldare gli animi e per gli irriducibili è atteso Daddy G dei Massive Attack. L'intera kermesarà inoltre trasmesso in diretta su Rai Uno. Un altro palco con un evento di musica swing, sarà sistemato in via dei Fori Imperiali con illustri orchestre e ballerini, mentre Piazza del Popolo sarà dedicata al jazz, con una band di New Orleans. Anche a Firenze sarà proposta la formula composta da diversi generi musicali in diverse piazze. Evento principale sarà il concerto di Mario Biondi al Parco delle Cascine, con una maxi-performance dalle 21:30 fino alle 2:00. In Piazza della Signoria ci sarà un concerto di musica classica e in Piazza Annigoni show per famiglie. Nessun artista di spicco a Siena, ma ci sarà comunque un evento sparso per le vie storiche, con partenza in Piazza del Campodove con musica dance e animazione. A Livorno nella incantevole cornice della Terrazza Mascagni quest anno salirà sul palco un gruppo per palati fini: preceduta da un dj-set e musica latino-americana, la Sinfonico Honolulu, orchestra italiana di ukulele, suonerà pop e rock a partire dalla mezzanotte.



A Bologna la festa in Piazza Maggiore, vede confermato il format “DALLALTO”, ovvero esibizioni dal Balcone di Palazzo Podestà, con Barry Myers alias dj Scratchy, mentre il duo elettronico italiano composto da Michele Ducci e Alessandro Degli Angioli, proporrà uno spettacolo a cavallo tra il dj-set e il live. In Piazza Grande a Modena ci sarà Enrico Ruggeri con la sua band accompagnato dallo staff di Radio Bruno con dj. Per il Capodanno di Rimini è confermato il concerto di Fabi-Silvestri-Gazzè che concluderanno il proprio tour da dove l'avevano cominciato: l’evento inizia alle 22:00 e sul palco saranno presenti molti altri musicisti ed ospiti. A Riccione, in piazzale Ceccarini grande dj-set presentato da Rudy Zerbi. Gradita new entry a Tivoli che ospiterà il concerto gratuito degli Stadio “Happy New Tivoli”, con cui la band presenta il suo nuovo album. Si parte alle 21:00 con musica disco, poi brindisi e un grande spettacolo di fuochi; il concerto riprenderà, seguito da dj set fino a notte fonda.



A Napoli arriva, attesissimo, Gigi d’Alessio, con amici: Anna Tatangelo, Fedez, Dear Jack, Francesco Renga ed Enzo Avitabile, tutti in Piazza del Plebiscito. Il live show sarà trasmesso in diretta su Canale 5. A Salerno, in Piazza Amendola, Emma Marrone, in duetto con Rocco Hunt si esibirà live a partire dalle 21:30. Cosenza saluterà il 2015 sulle note di un grande della musica italiana, Francesco de Gregori, mentre a Bari, in Piazza Prefettura, dalle ore 22 suonano Vinicio Capossela e la Banda della Posta. Poco distante, a Molfetta, i Modena City Ramblers scalderanno il pubblico in Piazza Paradiso con un concerto che si apre alle 22.



Tanti gli artisti sul palco anche a Palermo: in piazza al Politeama a partire dalle ore 20, sono attesi Teresa Mannino, Daria Biancardi, Giada La Manna, Laura Giordano ed Ernesto Tomasini. A Catania, in ricordo di Lucio Dalla si terrà l'evento “Caro amico ti scrivo”, in Piazza Duomo: a ricordarlo saranno le voci di Ivan Cattaneo, Antonella Ruggiero, Luca Madonia, Paola Turci, Simone Cristicchi, accompagnati dai musicisti della Dallaband, che già hanno affiancato il cantautore nella lunga carriera.



Saltiamo ad Alghero, dove quest'anno suonerà Caparezza alla Banchina Dogana, con brindisi e fuochi. Ad Olbia la festa sarà al Molo Brin: a esibirsi sarà Giuliano Palma, per l’occasione accompagnato dai Club Dogo. A Castelsardo (Sassari) il Capodanno è rock: nella piazza principale suonano i Litfiba di Piero Pelù. A Cagliari torna “Atlantide”, il più grande evento di Capodanno dell’Isola con 7 dj internazionali, dieci ore di musica, Alchemy Stage, Mapping 3D, Visual & Laser Show. Suoneranno per tutta la notte: Kevin Saunderson, Leo Aguiar, Dusty Kid & Marascia e i dj locali C_Sky, Acirne e Fabrizio Barberis. A voi la scelta per una serata indimenticabile. Buon Anno!