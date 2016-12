27 gennaio 2015 Northern Cape, il Sudafrica più selvaggio Il deserto del Kalahari, Kimberley e le città dei cercatori di diamanti, avventurosi safari: le mille sorprese della terra dei buscimani Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Tra le nove province del Sudafrica, il Northern Cape è sicuramente quella con l’anima più avventurosa, terra dei boscimani, una delle ultime 14 popolazioni al mondo il cui DNA è all’origine del patrimonio genetico di tutta l’umanità. Fuori dai classici itinerari turistici, è la meta perfetta per chi vuole scoprire un Sudafrica ancora inesplorato.

Un interessante mix di contrasti, tra terre selvagge e storiche città, aridi deserti e vigneti verdeggianti, da scoprire in avventurosi safari: dal game drive più tradizionale a bordo di una jeep alla ricerca dei Big Five (elefanti, rinoceronti, bufali, leoni, leopardi), al walking-safari per scovare anche a piedi gli animali nel cuore del bush africano. E se cercate una vacanza tutta natura e vita attiva, potrete scegliere tra un’infinita quantità di sfide adrenaliniche: dalle scalate alle escursioni con jeep 4x4, al rafting.



Spettacoli della natura - La vita, nel Nothen Cape, si sviluppa lungo le sponde dell’Orange River, che con i suoi 2000 km di lunghezza dà origine a un paesaggio verdeggiante in forte contrasto con le zone aride che caratterizzano la maggior parte del territorio della regione.I due spettacoli naturali più imponenti, da non perdere, sono il grande e affascinante deserto del Kalahari, formato da morbide dune rosse modellate dal vento che nascondono centinaia di specie faunistiche e floreali uniche al mondo, e le spumeggianti cascate Augrabries, formate dalla caduta delle acque dell’Orange River in una gola profonda 240 metri.



Le città dei cercatori di diamanti - Kimberley, la città principale, venne fondata nel 1871 in quanto importante luogo di estrazione dei diamanti. Oggi, con le case in stile vittoriano accostate a edifici contemporanei, è una delle più innovative città del Sudafrica. Da non perdere, una visita al Big Hole, il profondo buco nel terreno dal quale per anni sono stati estratti diamanti. Anche la storia di Upington, seconda città della regione, è legata all’estrazione dei diamanti. La sua vicinanza alle Augrabies Falls e al Kgalagadi Transfrontier Park ne fa una località turistica: da qui infatti, grazie al piccolo aeroporto, i turisti possono partire alla scoperta della parte più settentrionale del Northen Cape e spingersi fino in Namibia o in Botswana.



Altre cose da scoprire? Ecco una mini-guida, in ordine alfabetico - Diamanti: nel cuore del Northern Cape sorge la cosiddetta “regione dei diamanti”, dove nel 1866 iniziarono gli scavi alla ricerca delle preziosissime gemme.



Ecosistema: il Northern Cape vanta sei parchi nazionali, due dei quali sconfinano a nord in Namibia e Botswana. Possenti montagne, immensi spazi e dune di sabbia modellate dal vento sono solo alcuni dei panorami mozzafiato che si possono ammirare in questa provincia.



Karoo: una regione arida che però si trasforma durante la stagione delle piogge tingendosi del verde acceso dei prati punteggiati da fiori colorati.



Leoni dalla criniera nera - Rarissimi, questi regali felini che si possono avvistare durante gli emozionanti safari nel Kgalagadi Transfrontier Park. Questo parco, che valica i confini nazionali, offre incontri ravvicinati con moltissimi animali, dai grandi predatori agli springbok e eland (antilopi), ai wild dog (licaoni).



Mokala National Park - E' un parco nazionale caratterizzato da colline dietro cui si nascondono vaste pianure sabbiose, intervallate dalla flora tipica delle regioni semi-desertiche dell’Africa australe: piccoli arbusti spinosi ma anche alberi che raggiungono i 16 metri di altezza.



Namaqualand: un autentico capolavoro della natura, noto come il deserto fiorito. Qui, tra agosto e settembre, il deserto si trasforma per qualche settimana in una distesa infinita di fiori colorati. Uno spettacolo indimenticabile che si ripete ogni anno con l’arrivo delle prime piogge.



Quiver Tree Forest - Un’insolita foresta composta da circa 250 alberi-faretra, chiamati così perché i suoi rami sono tradizionalmente usati dai boscimani per costruire faretre.



Tswalu Kalahari - Una lussuosa riserva privata dove vivere un soggiorno da sogno a contatto con la natura. Vanta un terzo della popolazione dei rari rinoceronti neri dell’intero Sudafrica.



Per informazioni: www.southafrica.net